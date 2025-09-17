БЮДЖЕТ 2026: Доходы ₮31.6 трлн, а расходы — в размере ₮32.98 трлн

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил на пленарном заседании основные положения бюджета.

CentralAsia (MNG) - 14 сентября открылась осенняя сессия парламента, начавшая обсуждение проекта закона о государственном бюджете на 2026 год. Премьер-министр Занданшатар Гомбожав представил на пленарном заседании основные положения бюджета.

В соответствии с денежно-кредитной политикой правительство установило на 2026 год следующие целевые показатели: экономический рост на уровне 5.7%, инфляция не выше 7% и экспорт в размере $16.7 млрд. Эти цели отражены в проекте бюджета.

В проекте прогнозируются доходы бюджета в размере ₮31.6 трлн, а расходы — в размере ₮32.98 трлн, в результате чего прогнозируемый дефицит составит ₮1.38 трлн.

Премьер-министр заявил, что правительство стремится прогнозировать доходы реалистично и взвешенно, учитывая внешние рынки, динамику цен на сырьевые товары, а также внутренние экономические риски и возможности. Он подчеркнул, что государственный бюджет определяет доходы и условия жизни населения, финансируя заработную плату врачей, учителей и госслужащих, поставляя лекарства, строя школы и детские сады и обеспечивая тепло в домах. «Каждый тугрик труда налогоплательщиков должен быть использован рационально и приносить реальную пользу людям».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения