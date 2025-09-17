В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9

CentralAsia (UZ) - На территории Канимехского района Навоийской области Узбекистана в 9:14 в среду было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился в пустынной зоне на расстоянии 363 км от Ташкента и примерно в 90 км от озера Айдаркуль, составила 3,9. Глубина очага — 10 км.

Сила землетрясения в эпицентре составила 4 балла. В близлежащих районах, в том числе в Гиждуванском районе Бухарской области, — 2−3 балла.