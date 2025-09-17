Более 200 спасателей и 90 единиц техники: Пожар на свалке под Алматы тушат третий день

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области третий день тушат пожар на мусорном полигоне. На место прибыл председатель Комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев. Развёрнут оперативный штаб, который круглосуточно отслеживает ход ликвидационных работ, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента, Абайской, Жетысуской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, военнослужащих воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева и 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС. Всего в работах участвуют более 200 человек личного состава и более 90 единиц техники.

«Днём и ночью спасатели проводят засыпку очагов инертными материалами с последующим уплотнением грунта. Этот метод позволит полностью перекрыть доступ кислорода к тлению и обеспечить окончательное устранение возгорания», – говорится в сообщении.

На месте пожара бесперебойно подают воду с реки Теренкара. Для этого используют специальный насосный автомобиль с прокладкой магистральной линии. Тушение пожара осложняет тление на глубине 10 метров, изменение направления ветра.

