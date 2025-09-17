Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным без предварительных условий

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без предварительных условий.

«Я подтвердил, что готов без всяких условий участвовать как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным»,— сказал Зеленский в интервью Sky News.

На вопрос о готовности приехать в Москву украинский президент ответил отрицательно. По его словам, он не собирается посещать столицу страны, которая «атакует» Украину. По мнению украинского президента, Москва была предложена именно потому, что он не согласился бы поехать туда.

«Но мы можем встретиться в любой другой стране. На столе лежит множество предложений, с некоторыми из которых согласны американцы, европейцы и, конечно, я. Думаю, теперь этот вопрос следует адресовать России, которая до сих пор не дала ответа», — указал Зеленский.

Другие заявления Зеленского:

«Европе и США нужно прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с россиянами, а больше думать об Украине. Каждый день их торговли, какие санкции налагать, стоит нам много жизней. Это нечестно».

«БпЛА РФ в Польше и Румынии – это сигнал от россиян: не вздумайте давать Украине дополнительное ПВО, вам самим это может понадобиться. Увидим, придут ли нам запланированные системы ПВО».

«Это очень технологичная и динамичная война. Поколения дронов меняются каждые три месяца».

«В целом я рад, действительно рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились».

Также Зеленский сказал, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу.

Ранее Владимир Путин предлагал провести переговоры с Владимиром Зеленским в Москве. Украинский президент отметил, что господин Путин говорил именно об этом городе, поскольку он знает, что украинская делегация туда не приедет.

12 сентября Дональд Трамп поставил под вопрос желание и готовность российского президента завершить конфликт. Он предупредил, что если продвижения по урегулированию украинского конфликта не будет, США нанесут по российской экономике «санкционный удар». Новый пакет мер предполагает давление на банки, нефтяной сектор и торговлю с третьими странами.