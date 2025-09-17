Токаев заявил об угрозе ядерного армагеддона

CentralAsia (KZ) - Вероятность ядерного конфликта в мире достигла максимально высокого уровня за последние десятилетия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане.

Токаев отметил тревожную тенденцию в международных отношениях: вместо конструктивных инициатив и политики разрядки все чаще наблюдается рост конфронтации, расширение геополитических разломов и повышение социального напряжения. «Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия»,— добавил президент Казахстана.

Глава государства указал на особую значимость дипломатии и диалога, необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия между странами. Особые надежды он возложил на религиозных лидеров, которые должны приложить усилия, чтобы не допустить «скатывания мира в бездну хаоса». Необходимо, по словам Токаева, напоминать многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности.

