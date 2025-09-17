Дожди с грозами сохранятся на большей части Казахстана
CentralAsia (KZ) - В период с 18-го по 20 сентября неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана, сообщили в «Казгидромете».
Везде, кроме запада и северо-запада страны, ожидаются дожди с грозами. 18 и 20 сентября на северо-востоке, юго-востоке и в центре республики синоптики прогнозируют ливни со шквалистым ветром, возможен и град. Ветер будет заметным, в северной половине страны ночами и по утрам будет туманно.
«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят своё влияние на большую часть Казахстана», – пояснили специалисты гидрометцентра.
Ожидаемая температура:
- на западе: ночью +10...+18, днём +18...+23;
- на северо-западе: ночью +1...+10, днём +18...+25;
- на севере: ночью +2...+10, днём +17...+23,
- в центре: ночью 0...+8, днём +15...+25,
- на востоке: ночью +2...+13, днём +10...+18;
- на юге: ночью +7...+15, днём +20...+2;
- на юго-востоке: ночью +8...+14, днём +15...+25.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения