Дожди с грозами сохранятся на большей части Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В период с 18-го по 20 сентября неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана, сообщили в «Казгидромете».

Везде, кроме запада и северо-запада страны, ожидаются дожди с грозами. 18 и 20 сентября на северо-востоке, юго-востоке и в центре республики синоптики прогнозируют ливни со шквалистым ветром, возможен и град. Ветер будет заметным, в северной половине страны ночами и по утрам будет туманно.

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят своё влияние на большую часть Казахстана», – пояснили специалисты гидрометцентра.

Ожидаемая температура:

  • на западе: ночью +10...+18, днём +18...+23;
  • на северо-западе: ночью +1...+10, днём +18...+25;
  • на севере: ночью +2...+10, днём +17...+23,
  • в центре: ночью 0...+8, днём +15...+25,
  • на востоке: ночью +2...+13, днём +10...+18;
  • на юге: ночью +7...+15, днём +20...+2;
  • на юго-востоке: ночью +8...+14, днём +15...+25.
