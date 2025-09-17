В ВСУ заявили об отражении атаки более 170 российских дронов
- 14:46, 17 сентября 2025
CentralAsia (CA) - Россия в ночь на среду атаковала Украину 172 беспилотниками, а также баллистической ракетой «Искандер-М/KN-23» и зенитной управляемой ракетой С-300, заявили Воздушные силы ВСУ.
«Сбито/подавлено» 136 БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов, зафиксировано попадание ракет и 36 в беспилотников в 13 локациях, говорится в сводке.
«Укрзалізница» и вице-премьер Алексей Кулеба ранее заявили о массированном ударе по подстанциям на железных дорогах, в результате которых задерживаются десятки пассажирских поездов.
«Такие удары имеют четкую цель — усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и оказать дополнительное давление на людей, на экономику», — заявил Кулеба.
