Минобороны России заявило о восьми сбитых за ночь беспилотниках

CentralAsia (CA) - В течение ночи дежурными средствами ПВО «уничтожены и перехвачены» восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, утверждает российское Минобороны.

Согласно заявлению, по три дрона сбили над Рязанской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской.