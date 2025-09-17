Минобороны России заявило о восьми сбитых за ночь беспилотниках
17 сентября 2025
CentralAsia (CA) - В течение ночи дежурными средствами ПВО «уничтожены и перехвачены» восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, утверждает российское Минобороны.
Согласно заявлению, по три дрона сбили над Рязанской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской.
