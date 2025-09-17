экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России заявило о восьми сбитых за ночь беспилотниках
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение ночи дежурными средствами ПВО «уничтожены и перехвачены» восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, утверждает российское Минобороны.

Согласно заявлению, по три дрона сбили над Рязанской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской.

