Больше половины сентябрьской нормы осадков выпало в Алматы

CentralAsia (KZ) - 16 сентября в Алматы выпало более половины месячной нормы осадков, подсчитали в акимате.

Ливень начался в 16.00 и продолжался до позднего вечера, за эти часы выпало 15 мм осадков (1 миллиметр осадков – это 1 литр воды, выпавший на 1 квадратный метр площади). На улице Аманжол автомобили провалились в огромные ямы, на пересечении улиц Яссауи и Дастан осел участок дорожного покрытия.

«В верхней части города из-за переполнения арыков образовались локальные затопления дорог. Для ликвидации последствий задействовали 96 единиц спецтехники, 40 мотопомп, 19 ассенизаторных машин, свыше 400 рабочих и 71 мобильную бригаду. Также работали подразделения ДЧС и Службы спасения», – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 17 сентября, осадков не ожидается. 18 и 19 сентября возможны дожди с грозами.

