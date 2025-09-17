экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рядом с Землей пролетит астероид тяжелее Челябинского в тысячу раз

CentralAsia (CA) -  Один из самых крупных астероидов, приближавшихся к Земле в этом году, пролетит рядом с планетой 18 сентября. В 10:00 мск в четверг «2025 FA22» пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН.

Длина астероида составляет около 290 метров, его масса превышает массу Челябинского метеорита примерно в 1000 раз. Вероятность столкновения с Землей крайне мала, рассказали в лаборатории. Ученые также отметили, что метеориты таких размеров в «современной истории человечества» еще не падали на Землю.

Последнее сближение астероида FA22 с Землей фиксировали 17 сентября 1940 года. Увидеть пролетающий мимо метеорит без специального оборудования невозможно. В лаборатории РАН сказали, что для этого понадобится, «как минимум, 30-сантиметровый телескоп».

