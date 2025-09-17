США вводят плату в $1 за участие в лотерее Green Card

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Государственный департамент США установил регистрационный сбор в размере 1 доллара за участие в лотерее на получение вида на жительство в Соединённых Штатах (Green Card / Diversity Immigrant Visa (DV) Lottery). Уведомление об этом опубликовано в Федеральном реестре США.

Нововведение вступило в силу с 16 сентября 2025 года и будет введено в действие в течение 30 дней с момента публикации в реестре.

Регистрационный сбор будет взиматься через авторизованный платёжный портал правительства США во время подачи заявки на участие в лотерее.

Ранее регистрация в лотерее была бесплатна. Заявители, выигравшие право на получение Green Card, в день собеседования на визу оплачивают консульский сбор в 330 долларов за одного человека.

«Это изменение позволит более справедливо распределить бремя регистрации в лотерее между лицами, желающими получить доступ к процессу подачи заявок на DV, вместо того чтобы взимать плату только с небольшого процента успешных заявителей», — говорится в уведомлении Госдепартамента.

«Изменение также поможет сократить количество фиктивных регистраций со стороны лиц, которые пытаются использовать в своих интересах ничего не подозревающих потенциальных участников», — отмечается в уведомлении.

Сбор должен будет покрыть операционные расходы на проведение ежегодной лотереи DV. «Они включают ежегодную проверку и обновление систем, необходимых для сбора заявок на участие в лотерее, хранение данных, автоматизированный рандомизированный отбор победителей лотереи и сопутствующие проверки безопасности», — говорится в уведомлении.

По оценкам Госдепартамента, доходы от введения регистрационного сбора могут составить до 25 млн долларов ежегодно. При этом ведомство ожидает, что спрос на участие в лотерее DV может частично снизиться из-за этих изменений.

Официальная дата начала регистрации в лотерее DV-2027 пока не объявлена. В прошлые годы приём заявок проходил в октябре-ноябре.

В США с 1990 года действует программа, по которой иностранцам каждый год случайным образом раздают 50 тысяч видов на жительство (еще пять тысяч ежегодно выделяют для стран Центральной Америки).