Студентка ехавшая в Улан-Удэ подверглась сексуальному насилию со стороны водителя

Союз монгольских студентов в России предупреждает

В целях защиты безопасности и интересов монгольских студентов, обучающихся в России, Союз монгольских студентов в России официально предоставляет всем студентам следующую информацию.

В последние годы в связи с ограниченной доступностью прямых авиарейсов для монгольских студентов, обучающихся в России, стали популярными поездки на личном автомобиле по маршруту Улан-Батор — Улан-Удэ/Иркутск. Однако, несмотря на неофициальные сообщения о различных нарушениях во время движения по данному маршруту, мы с сожалением сообщаем вам, что на этот раз мы получили официальную жалобу.

В частности, в Союз монгольских студентов в России поступила жалоба от студентки, путешествовавшей на личном автомобиле по маршруту Улан-Батор — Улан-Удэ, которая подверглась сексуальному насилию со стороны водителя. Мы работаем над тем, чтобы передать этот вопрос в соответствующие органы.

Поэтому мы хотели бы дать следующие рекомендации всем монгольским студентам, обучающимся в России:

— Путешествуя в Монголию и из нее, рекомендуется избегать использования личных транспортных средств и отдавать предпочтение официальному общественному транспорту, такому как автобусы и поезда.

— Если вы подверглись нарушению своих прав, физическому нападению или иному преступному действию во время поездки на личном транспортном средстве, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом.

Мы будем хранить вашу личную информацию в строгой конфиденциальности и при необходимости предоставим юридические консультации и поддержку. Мы также можем передавать информацию другим студентам с вашего разрешения, чтобы предупредить их.

Защита жизни, здоровья и прав монгольских студентов — наш главный приоритет, и мы настоятельно призываем всех студентов неукоснительно следовать вышеуказанным рекомендациям и обеспечить свою безопасность и безопасность своих друзей.

Союз монгольских студентов в России

