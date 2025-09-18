The Mongolz стала лучшей командой мира по версии Valve

CentralAsia (MNG) -
The Mongolz одержали верх над FaZe Clan на FISSURE Playground 2 по CS2
Команда Монголии в очередной раз доказала свое превосходство — итоговый счет встречи составил 2-1.
Противостояние оказалось напряженным, но принесло хайлайты соперникам — сначала Mirage ушел The Mongolz со счетом 13:11, а затем Inferno, дошедшее до овертаймов, перешло к «фейзам» со счетом 16:13.
Ancient оказался решающим для противостояния, где уже уставшие FaZe Clan не смогли справиться с напряжением и уступили — 13:5.
15 сентября The MongolZ добились исторического успеха, став первой командой мира по версии Valve. Благодаря победе на FISSURE Playground 2 над TYLOO монгольский коллектив набрал 1960 очков и сместил с первого места Team Vitality, оторвавшись от них на 5 баллов. В топ-5 рейтинга также Spirit (1943), MOUZ (1870) и Falcons (1822). FISSURE Playground #2 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в формате LAN, который проходит в Белграде с 12 по 21 сентября 2025 года.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews