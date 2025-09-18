Монгольские парикмахеры и мейкаперы завоевали золотые кубки в Париже

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира OMC Hairworld 2025 проходил с 13 по 15 сентября в Париже.

Сборные Монголии и Ассоциация «Золотая рука» успешно выступили на соревнованиях «Omchairworld2025», проходивших в Париже (Франция) 13, 14 и 15 сентября, и завоевали золотые кубки.

Мужская команда парикмахеров завоевала золотую медаль и золотой кубок чемпионата 79-й ежегодной Олимпиады по парикмахерскому искусству и красоте. Золотой кубок завоевали Алтаншагай Норовцэмбэл, Ганцоож Ганболд и Ууганцэцэг Батнасан.

OMC Hairworld представляет крупнейшие в мире соревнования по парикмахерскому искусству и красоте в режиме реального времени.

Organization Mondiale Coiffure (OMC) — мировой авторитет в парикмахерском деле и индустрии красоты. Организация была основана в 1946 году в Лионе, Франция. OMC представляет собой вершину мирового совершенства в области волос, ногтей и эстетики. Цель организации – объединить парикмахеров со всего мира и поднять их профессиональную компетентность, узнаваемость и имидж до высочайших стандартов.

OMC — официальный организатор чемпионатов мира в сфере парикмахерского искусства и красоты.

