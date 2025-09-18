экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольские парикмахеры и мейкаперы завоевали золотые кубки в Париже

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат мира OMC Hairworld 2025 проходил с 13 по 15 сентября в Париже.

Сборные Монголии и Ассоциация «Золотая рука» успешно выступили на соревнованиях «Omchairworld2025», проходивших в Париже (Франция) 13, 14 и 15 сентября, и завоевали золотые кубки.

Мужская команда парикмахеров завоевала золотую медаль и золотой кубок чемпионата 79-й ежегодной Олимпиады по парикмахерскому искусству и красоте. Золотой кубок завоевали Алтаншагай Норовцэмбэл, Ганцоож Ганболд и Ууганцэцэг Батнасан.

OMC Hairworld представляет крупнейшие в мире соревнования по парикмахерскому искусству и красоте в режиме реального времени.

Organization Mondiale Coiffure (OMC) — мировой авторитет в парикмахерском деле и индустрии красоты. Организация была основана в 1946 году в Лионе, Франция. OMC представляет собой вершину мирового совершенства в области волос, ногтей и эстетики. Цель организации – объединить парикмахеров со всего мира и поднять их профессиональную компетентность, узнаваемость и имидж до высочайших стандартов.

OMC — официальный организатор чемпионатов мира в сфере парикмахерского искусства и красоты.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com