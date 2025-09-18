Компания Orbis International представлена в новой книге Мэри Роуч «Заменяемый ты: приключения в анатомии человека»

CentralAsia (MNG) -

Любимая писатель-юмористка рассказывает о работе Orbis по спасению зрения в 11-й главе книги «Заменяемый ты» под названием «Монгольское глазное яблоко».

Компания Orbis International удостоена чести быть представленной в долгожданной новой книге Мэри Роуч «Заменяемый ты: приключения в анатомии человека» (издательство W. W. Norton & Company), которая выходит сегодня. В своём фирменном стиле, где юмор сочетается с серьёзными исследованиями, Роуч посвящает главу 11 «Монгольское глазное яблоко» своим путешествиям с Orbis по Монголии, где она наблюдала за операциями по удалению катаракты в одном из самых отдалённых уголков планеты.

Катаракта — помутнение естественного хрусталика глаза и основная причина слепоты во всем мире — является темой одной из 17 глав книги, посвященных заменяемым частям тела. В современной хирургии катаракты помутневший хрусталик заменяется искусственной интраокулярной линзой.

В этой главе Роуч знакомит читателей с миссией Orbis по предотвращению предотвратимой слепоты и восстановлению зрения в странах с низким и средним уровнем дохода. С остроумием и любопытством она исследует подход Orbis, путешествуя по сельской местности Монголии и посещая программы обучения местных врачей безопасной и эффективной хирургии катаракты. В своих путешествиях она рассказывает о том, как качественная офтальмологическая помощь меняет жизнь пациентов, их семей и всего общества.

Книга «Заменяемый ты» продолжает традицию Роуч сплетать юмор, гуманизм и науку в увлекательные повествования, заставляющие читателя одновременно думать и смеяться. Она пробуждает любопытство к истории хирургии катаракты, подробно описывая современные глобальные проблемы в области офтальмологии — от ограниченного доступа к медицинской помощи и обучению до технологий, которые делают всё это возможным. В этой главе Роуч заставляет читателя смеяться, сравнивая операцию по удалению катаракты с рождением живого ребёнка, приводит увлекательные факты о глазных яблоках («Носороги близоруки»), описывает свои встречи с сельской жизнью Монголии и многое другое.

На протяжении всей главы Роуч знакомит читателей с широким кругом людей, связанных с Orbis: пациентами, чье зрение было восстановлено, врачами, прошедшими обучение по программам Orbis, местным персоналом, который делает эту работу возможной, и лидерами, направляющими усилия по прекращению предотвратимой слепоты и потери зрения.

«Провести неделю с людьми из Orbis International было настоящим подарком и привилегией — их преданность делу и энтузиазм очевидны, и они так верят в то, что делают», — сказала Роуч. «Большинство людей не осознаёт, что Orbis — это не просто краткосрочный визит для проведения операций; это обучение. Они готовят хирургов, чтобы те могли лечить всё сообщество. В этом смысле «научить человека ловить рыбу» гораздо эффективнее дать кому-то навыки. Подумайте о всех людях, которые теперь смогут видеть».

«У Мэри Роуч необыкновенный дар делать науку одновременно увлекательной и доступной, и мы очень рады, что в своей последней книге она решила рассказать о хирургии катаракты и работе Orbis», — сказал доктор Хантер Червек, вице-президент Orbis по клиническим услугам и технологиям, сопровождавший Роуч в Монголии и упомянутый в книге. «Её работы освещают острую потребность в офтальмологической помощи во всём мире, одновременно отражая сострадание и преданность делу людей, работающих над этим делом».

Orbis International работает по всему миру, чтобы предотвратить слепоту и восстановить зрение у детей и взрослых в местах, где офтальмологическая помощь недоступна, — чтобы проблемы со зрением не мешали учиться, зарабатывать на жизнь или наслаждаться жизнью. Около 1,1 миллиарда человек живут с потерей зрения, но при правильном уходе в 90% случаев её можно полностью избежать. Именно поэтому Orbis обучает врачей, медсестёр и других специалистов по уходу за глазами, чтобы они могли оказывать помощь в своих сообществах, и стремится обеспечить людям всех возрастов доступ к офтальмологическим осмотрам, очкам, лекарствам и операциям, необходимым для защиты и восстановления зрения. Orbis начала эту работу более 40 лет назад с Flying Eye Hospital — учебной больницы на борту самолёта, которая доставляет специалистов к обучению и медицинской помощи туда, где они больше всего нужны. Сегодня мы также сотрудничаем с местными больницами и клиниками по всей Африке, Азии и Латинской Америке, чтобы сделать офтальмологическую помощь доступной большему числу людей. Мы используем и развиваем технологии, такие как наша отмеченная наградами платформа электронного обучения и телемедицины Cybersight, скрининг с использованием искусственного интеллекта и обучение с использованием виртуальной реальности, чтобы помочь офтальмологам эффективнее лечить пациентов. Orbis входит в 3% лучших благотворительных организаций США, получив высшие оценки за прозрачность и подотчётность от Charity Navigator, GuideStar и Better Business Bureau.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения