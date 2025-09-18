Созданы условия для прямого авиасообщения между Монголией и Саудовской Аравией

Кабмин одобрил «Соглашение между правительством Монголии и правительством Королевства Саудовская Аравия о воздушных отношениях», подписанное в Улан-Баторе 16 июля 2025 года в ходе встречи президента Главного управления гражданской авиации (GACA) Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза Аль-Дуайлея и министра дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхана Борхуу.

Ратификация соглашения создает правовые нормы для прямых авиарейсов между Монголией и Саудовской Аравией, создавая основу для развития воздушных отношений.

Важно открыть авиамаршруты в страны Западной Азии, расширить сеть авиарейсов за счет подключения к международным транспортно-логистическим сетям, увеличить пассажиропоток, поддержать туризм, развивать двусторонние отношения, торговлю, экономику и сотрудничество.

В целях реализации целей и задач государственной политики долгосрочного и среднесрочного развития, а также в связи с объявлением правительством 2023–2028 годов «Годом посещения Монголии», Министерство дорог и транспорта работает над поддержкой либерализации воздушного транспорта, расширением авиасообщения, ростом туризма, а также увеличением маршрутов, количества и частоты авиарейсов.

Это соглашение также поддерживает стратегию сектора гражданской авиации Саудовской Аравии по созданию международных партнерств, укреплению международных отношений и расширению операционной сети национальных перевозчиков Саудовской Аравии.

