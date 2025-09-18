экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия создала виртуальную зону для поддержки ИТ-индустрии

CentralAsia (MNG) -  

На заседании Правительства 17 сентября принято решение о создании виртуальной зоны и утверждены «Правила функционирования виртуальной зоны поддержки производства информационных технологий» и «Правила предоставления налоговой и неналоговой поддержки юридическим лицам, зарегистрированным в виртуальной зоне».

Предприятия, зарегистрированные в виртуальной зоне, имеют возможность получить следующие виды поддержки:

К ним относятся:

  • Согласно Закону о корпоративном подоходном налоге, предприятия, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в зоне, будут освобождены от подоходного налога;

  • Налоговые льготы для субъектов предпринимательства, оказывающих финансовую поддержку и помощь юридическим лицам в рамках социальной ответственности;

Также технологическим компаниям будут предоставлены девять видов поддержки, предусмотренных Законом о поддержке производства информационных технологий.

К ним относятся:

  1. Гранты на покрытие расходов на патентование;

  2. Гранты на финансирование расходов на сертификацию по международным стандартам качества;

  3. Компенсация взносов на социальное страхование;

  4. Гранты в размере до 40 процентов от общей стоимости проекта ИИ;

  5. Предоставление наград и поощрений владельцам патентов;

  6. Покрывать до 70 процентов расходов стартапов на исследования и разработки;

  7. Выдача гарантий по кредитам;

  8. Финансирование определенного процента процентов по кредиту;

  9. Расчет ускоренной амортизации имущества;

Создание виртуальной зоны будет способствовать внедрению передового международного опыта и ускорению технологического развития. Предполагается, что это станет важным шагом на пути к созданию экспортной продукции и услуг, основанных на интеллектуальном творчестве, независимом от добычи полезных ископаемых. В Монголии большинство IT-компаний не достигли полной зрелости по сравнению с компаниями в других странах и представляют собой стартапы. Это связано с отсутствием благоприятных инвестиционных условий, государственной поддержки и финансирования в нашей стране, что создаёт риск участия IT-стартапов в программах акселерации в других странах, их деятельности в этих странах и переезда.

В июне 2024 года парламент принял Закон о поддержке производства информационных технологий. Базовой инфраструктурой, обеспечивающей реализацию закона, является «Виртуальная зона поддержки производства информационных технологий».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

