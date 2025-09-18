Монгольская МАК построит солнечную электростанцию ​​в партнерстве с китайской Huawei

Компания MAK объявила о намерении построить солнечную электростанцию ​​в партнерстве с китайскими компаниями Huawei и HMN для удовлетворения энергетических потребностей медно-молибденового проекта Цагаан-Суварга.

Согласно контракту «под ключ», подписанному с этими компаниями, новая солнечная электростанция будет иметь общую мощность систем накопления энергии 50 МВт и общую выработку 17.2 МВт.

Эти инициативы представляют собой важный шаг в развитии возобновляемых источников энергии в стране и соответствуют целям, установленным в рамках Национальной энергетической стратегии.

MAK также работает над обеспечением возобновляемой энергией заводов и шахт, расположенных в аймаках Төв и Дундговь.

«После запуска этих проектов они будут вырабатывать в общей сложности 94.3 ГВт·ч зеленой энергии в год и сократят выбросы углерода на 91.6 тыс. тонн. Это будет эквивалентно посадке 787 000 деревьев ежегодно», — говорится в официальном заявлении компании.

Таким образом, МАК вновь подтверждает свою приверженность следующим целям: увеличение доли возобновляемой энергии в национальном энергетическом балансе, сокращение выбросов углерода, защита окружающей среды и использование неиспользуемых земель.

Открытый карьер и горно-обогатительная фабрика «Цагаан-Суварга», запасы которой составляют 1.6 млн тонн меди и 66 тыс. тонн молибдена, будет производить 340 тыс. тонн меди и 7 тыс. тонн молибденового концентрата в год, создавая 1300–1500 прямых рабочих мест и 5–7 тыс. косвенных рабочих мест. Это приведет к общему налоговому поступлению в национальный и местные бюджеты в размере $150 млн в год, что в общей сложности составит $4 млрд в Монголии.

Интересно, что компания «МАК» недавно представила общественности свой проект по строительству мукомольного и комбикормового завода, а также завода по производству легковесных строительных блоков европейского стандарта в аймаке Увс для поставок муки и комбикормов в западный регион.

