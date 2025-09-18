Объём торговли Монголии за первые восемь месяцев 2025 года составил $16.6 млрд

По данным Нацстаткома, за первые восемь месяцев 2025 года Монголия осуществляла торговлю со 157 странами, а общий внешнеторговый оборот составил $16.6 млрд.

Экспорт составил $9.2 млрд, а импорт — $7.5 млрд, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило $1.7 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий товарооборот сократился на 8.2%, или на $1.5 млрд. Сокращение экспорта на 13.8%, что эквивалентно $1.5 млрд, сопровождалось незначительным сокращением импорта на 0.3%, составившим $24.7 млн. В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось на 46.2%, или на $1.4 млрд.

