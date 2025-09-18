Зеленский: В первых пакетах помощи НАТО Украине будут ракеты для Patriot и HIMARS

Реактивная система залпового огня HIMARS

CentralAsia (CA) - В первых пакетах военной помощи Украине по программе PURL будут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

«Мы получили более $2 млрд от наших партнеров в рамках PURL. Мы получим дополнительные средства в октябре, я думаю, у нас будет еще $3,5-3,6 млрд»,— сказал Владимир Зеленский.

Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация США 16 сентября одобрила первые поставки военной помощи Украине, оплаченные союзниками в рамках инициативы PURL. По данным Reuters, заместитель министра обороны по вопросам политики США Элбридж Колби утвердил две поставки на $500 млн.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий говорил, что получил подтверждение от посольства Украины в США об одобрении американской администрацией первых пакетов оружия для Украины в рамках новой программы PURL. При этом он не ответил на вопрос о возможных временных рамках поступления помощи.

PURL — новый механизм НАТО под названием «Перечень приоритетных потребностей Украины», который был разработан Вашингтоном совместно со странами Европы. Соглашение предполагает, что США продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Украине. Владимир Зеленский утверждал, что союзники Киева выделили по этой программе уже более $2 млрд.