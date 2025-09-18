Российский министр анонсировал перевод мигрантов на принцип «приехал, подработал, уехал»

Мигранты в РФ

CentralAsia (CA) - Россия меняет подход к привлечению иностранных работников, переходя к модели возвратной миграции. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда в Сочи, передает ТАСС.

«Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, ну да, разумеется, надо. Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали — когда в миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал, — отметил министр. — Все по-честному, приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить [в школах] никого не обязаны. Поэтому этот процесс выстраивается, но на миграцию, думаю, что никто всерьез полагаться долгосрочно не готов».

Министр также заявил, что сейчас основная задача — повышение производительности труда местного населения, передает «Коммерсантъ». Для этого, напомнил Максим Решетников, разработан специальный проект, который в том числе учитывает возможности платформенной экономики.

Российские власти регулярно ужесточают правила нахождения в стране для мигрантов. При этом свои ограничения вводят и отдельные регионы. Так, с 1 сентября в Москве и Московской области начал действовать экспериментальный режим учета местонахождения иностранных граждан с помощью мобильного приложения «Амина». Мигрантам из безвизовых стран теперь нужно в обязательном порядке устанавливать «Амину» на свои телефоны. В нем необходимо фиксировать актуальные данные о месте своего проживания, а также предоставить доступ к геолокации. Тем, кто не будет соблюдать это условие, грозит снятие с регистрации и возможное внесение в Реестр контролируемых лиц.