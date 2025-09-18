экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Афганистане ограничили доступ к интернету в шести провинциях

CentralAsia (CA) -  В Афганистане ограничили доступ к интернету в шести провинциях страны, отключив волоконно-оптические сети государственной компании Afghan Telecom. Об этом сообщает Amu.tv.

Ограничения затронули провинции Балх, Кандагар, Гильменд, Герат, Урузган и Нимроз. В Герате работы по расширению волоконной сети были приостановлены приблизительно две недели назад, при этом на данный момент сеть сохраняет функционирование в государственных учреждениях и жилых домах, однако талибы предупредили о возможных отключениях в ближайшее время.

Пресс-секретарь губернатора провинции Балх уточнил, что запрет был введен по указанию лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзада «для предотвращения аморальной деятельности». С его слов, власти рассматривают создание альтернативной внутренней сети для официального использования.

В то время как талибы утверждают, что ограничен доступ только к волоконно-оптическому интернету, жители Мазари-Шарифа сообщают о полном отключении услуг Afghan Telecom и других кабельных интернет-провайдеров, что оставило доступным лишь мобильный интернет. По словам источников Amu.tv, это негативно сказывается на работе онлайн-услуг, банковских операций, дистанционного образования и предпринимательской деятельности.

Афганистан связан через волоконно-оптические связи с пятью соседними странами. Предыдущее правительство вложило в развитие этой сети почти $150 млн.

