Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Приговор Сакену Мамашу оставили в силе

Сакен Мамаш

CentralAsia (KZ) - Приговор казахстанскому экс-дипломату Сакену Мамаш оставили в силе, передает «Курсив.kz».

Он был осужден на 6 лет лишения свободы. Его обвиняли в истязании супруги Карины Мамаш. Сейчас они уже разведены.

«Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны оставила приговор Мамаш Сакену без изменения», – сообщил адвокат Данияр Адилов.

В мае 2024 года Карина Мамаш, супруга казахстанского дипломата в ОАЭ, записала видеообращение, в котором сообщила о систематическом насилии со стороны мужа на протяжении 10 лет и обратилась за помощью к государству. Вскоре Сакен Мамаш был экстренно возвращен в Казахстан. 4 апреля 2025 года его заключили под стражу.

Карина заявила о намерении поменять фамилию Мамаш сразу по окончании судебного процесса.

