Пентагон завершил разработку системы ПРО «Золотой купол»

CentralAsia (CA) -  Генерал Космических сил США Майкл Гетлайн, ответственный за программу создания системы противоракетной обороны «Золотой купол», завершил разработку проекта. Подробности о его масштабах и стоимости Пентагон не назвал.

«В настоящее время программа находится на рассмотрении, и никакой дополнительной информации нет, оперативная безопасность остается в приоритете»,— говорится в заявлении Пентагона, которое передает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп в мае говорил, что создание «Золотого купола» может обойтись в $175 млрд. Бюджетное управление Конгресса считает, что только сеть космических перехватчиков обойдется в $542 млрд. Транш в размере $25 млрд уже находится на рассмотрении в Конгрессе.

Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» 28 января 2025 года. Власти США заявляли, что система будет предназначена для борьбы со всем спектром аэродинамических и баллистических угроз. Как пишет Reuters, в нее могут войти радиолокационные решетки, наземные перехватчики, космические зонды и лазерные системы.

