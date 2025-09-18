экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Отставка замглавы администрации президента России Дмитрия Козака принята, - «Интерфакс»

CentralAsia (CA) -  Отставка Дмитрия Козака с должности заместителя главы администрации президента (АП) России принята. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту»,— уточнил собеседник агентства.

Накануне о подаче в отставку Дмитрия Козака со ссылкой на два источника писало РБК. Замглавы администрации президента написал заявление по собственному желанию еще на выходных (13-14 сентября), уточняло издание. Вечером 17 сентября Козак должен был попрощаться с коллективом.

Оба источника РБК утверждали, что отставка Дмитрия Козака связана с предложением о переходе в бизнес. По данным Forbes, он должен был уйти из администрации президента еще в 2022 году.

Дмитрий Козак занял пост замглавы АП в феврале 2020 года. Там он курировал работу управлений по приграничному сотрудничеству и межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Также он отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, в том числе Украины. В конце августа 2025-го президент Владимир Путин упразднил два управления администрации — те, которые курировал Козак.

