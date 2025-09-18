Свалку под Алматы тушат уже четвёртый день

CentralAsia (KZ) - Спасатели продолжают тушение пожара на свалке близ села Али неподалёку от Алматы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Им удалось расширить площади работ на поверхности полигона, что позволило задействовать больше инженерной техники.

«Подразделения продолжают засыпку очагов горения инертными материалами с последующим уплотнением грунта. Одновременно применяется инъекционный метод тушения с использованием стволов-пробойников. Этот способ позволяет эффективно вводить воду в толщу тлеющих отходов, обеспечивая охлаждение и локализацию скрытых очагов возгорания на глубине», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что такая тактика значительно повышает эффективность работ по ликвидации пожара.

О начале пожара на полигоне стало известно утром 15 сентября. Из-за задымления ограничивали движение транспорта. На месте пожара бесперебойно подают воду из реки Теренкара. Для этого используют специальный насосный автомобиль с прокладкой магистральной линии из 70 пожарных рукавов. Тушение пожара осложняют тление на глубине 10 метров, изменение направления ветра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения