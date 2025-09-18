экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Песков подтвердил отставку Козака с поста замглавы администрации президента России
Предыстория: Дмитрий Козак покидает пост замглавы администрации президента России, - «Интерфакс»

CentralAsia (CA) -  Дмитрий Козак написал заявление об уходе с должности заместителя главы администрации президента России по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы указ пока не публиковали, но могу подтвердить, что Козак подал в отставку»,— уточнил Песков на брифинге.

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что отставка Дмитрия Козака принята. По словам одного из собеседников агентства, Козак начнет заниматься бизнесом. Другой источник утверждал, что он займет пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Эту должность сейчас занимает Александр Гуцан, однако председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что президент Владимир Путин выдвинул его кандидатуру на пост генпрокурора России. Действующий же генпрокурор Игорь Краснов может стать главой Верховного суда.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com