Команда The MongolZ объявляет национальный конкурс эссе на классическом монгольском письме

CentralAsia (MNG) -
Киберспортивная команда The MongolZ объявила о проведении национального конкурса сочинений на классической монгольской письменности на тему «Человека можно уничтожить, но нельзя победить».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23:59 20 сентября. Объем работ должен быть более 100 слов.
Кроме того, следуя общепринятому формату написания эссе, вам необходимо будет написать свое эссе от руки черной ручкой и чернилами на бумаге формата А4 или А3, используя национальный монгольский шрифт.
Участники могут четко указать в своей работе личную информацию, сделать фотографию эссе в высоком разрешении и отправить ее на адрес DISCORD-сервера команды The MongolZ.
Приз за первое место:
-
ERKHI MERGEN JERSEY
-
ERKHI MERGEN STICKER
-
DISCORD NITRO
-
THE MONGOLZ DISCORD SERVER 7,000 XP
-
на один месяц WARCHIEF ROLE
Приз за второе место:
-
DISCORD NITRO
-
THE MONGOLZ DISCORD SERVER 5,000 XP
-
на один месяц WARCHIEF ROLE
Приз за третье место:
-
DISCORD NITRO
-
THE MONGOLZ DISCORD SERVER 3,000 XP
-
на один месяц WARCHIEF ROLE
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews