Команда The MongolZ объявляет национальный конкурс эссе на классическом монгольском письме

CentralAsia (MNG) -  

Киберспортивная команда The MongolZ объявила о проведении национального конкурса сочинений на классической монгольской письменности на тему «Человека можно уничтожить, но нельзя победить».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23:59 20 сентября. Объем работ должен быть более 100 слов.

Кроме того, следуя общепринятому формату написания эссе, вам необходимо будет написать свое эссе от руки черной ручкой и чернилами на бумаге формата А4 или А3, используя национальный монгольский шрифт.

Участники могут четко указать в своей работе личную информацию, сделать фотографию эссе в высоком разрешении и отправить ее на адрес DISCORD-сервера команды The MongolZ.

Приз за первое место:

  • ERKHI MERGEN JERSEY

  • ERKHI MERGEN STICKER

  • DISCORD NITRO

  • THE MONGOLZ DISCORD SERVER 7,000 XP

  • на один месяц WARCHIEF ROLE

Приз за второе место:

  • DISCORD NITRO

  • THE MONGOLZ DISCORD SERVER 5,000 XP

  • на один месяц WARCHIEF ROLE

Приз за третье место:

  • DISCORD NITRO

  • THE MONGOLZ DISCORD SERVER 3,000 XP

  • на один месяц WARCHIEF ROLE

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

