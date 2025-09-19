Звёздный рэпер старой школы Fat Joe выступит в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Один из главных представителей хип-хоп культуры, рэпер Fat Joe, выступит на одной сцене с лучшими артистами страны на концерте «Zone X» 20 сентября на Центральном стадионе столицы Монголии.

Fat Joe — всемирно известный рэпер, продюсер, оратор и актёр (снявшийся в 12 голливудских фильмах), родом из Бронкса, штат Нью-Йорк. Он ворвался на хип-хоп-сцену в 1990 году и занимается музыкой уже 35 лет.

Главный гость концерта Fat Joe выступит с 75-минутным сценическим номером. К нему присоединятся лучшие представители монгольского хип-хопа, такие как «Opozit», Tsetse, «Vanquish», Ginjin, Mrs.M и «Vandebo», каждый из которых выступит на сцене от 20 до 45 минут.

Атмосфера концерта под открытым небом напрямую связана с погодой. 20 сентября в Улан-Баторе ожидается температура 18 градусов по Цельсию. Двери открываются в 16:00, поэтому организаторы призывают зрителей приходить вовремя и участвовать в концерте под открытым небом цивилизованно.

Джозеф Антонио Картахена, более известный под псевдонимом Fat Joe — американский рэпер, участник хип-хоп-групп Diggin' in the Crates Crew (D.I.T.C.) и Terror Squad.

В начале 90-х, Картахена под псевдонимом Fat Joe da Gangsta заключает контракт с Relativity Records. В то же время, он сотрудничает со многими исполнителями, которые позже присоединятся к его собственному лейблу. В 1993 году выходит его дебютный альбом Represent. Главный сингл альбома — трек «Flow Joe» занял первую строчку чарта Billboard Hot Rap Singles.

В 1995 году Fat Joe выпускает свой второй студийный альбом Jealous One’s Envy, который достигает 7 места в Billboard 200 и 2 места в Top R&B/Hip Hop Albums. Главным синглом альбома стал трек «Success», который не попал в чарты. Однако второй сингл — «Envy» достиг 8 места в чарте Hot Rap Tracks. Успех этого альбома позволил Fat Joe принять участие в записи ремикса «I Shot Ya», исполненного рэпером LL Cool J совместно с Фокси Браун, Китом Мюррей и Prodigy из группы Mobb Deep.

Fat Joe по национальности — пуэрториканец. Рождённый в Бронксе, он вырос в семье, которая была на социальном обеспечении. К 1996 году он весил 300 фунтов (136 кг). В 2005 году журналы Stuff и ContactMusic.com сообщили о его попытках сбросить вес. У Fat Joe есть жена — Лорен, и двое детей.

8 сентября 1998 года Fat Joe и Big Pun были арестованы по обвинению в нападении на человека с бейсбольной битой и краже его золотой цепи 14 июня того же года. Fat Joe был снова арестован 12 мая 2002 года за то, что предположительно дрался с другим человеком в B.B. King’s Blues Club на Таймс-сквер, но обвинения были закрыты 10 января 2003 года. В двух делах об убийстве Fat Joe проходил свидетелем.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения