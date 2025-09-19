ООО GIMEX удалось внедрить выращивание риса в Монголии

Директор компании «GIMEX» Ганхуяг Жаргалсайхан начал заниматься исследованиями по выращиванию риса у себя на родине около 20 лет назад.

В апреле этого года в сотрудничестве с Центром COPIA Mongolia Программы развития сельского хозяйства за рубежом Республики Корея (РК) начались пилотные посадки на площади 5.3 гектара в сомоне Булган аймака Ховд, которые дали высокие урожаи.

Ожидается, что с одного гектара этого экспериментального поля будет собрано 6-8 тонн риса, что эквивалентно средней урожайности возделываемых полей в Республике Корея, подчеркнул У Мён Гю, директор Центра COPIA Mongolia и эксперт по рису. «Испытав семена и сорта, растущие в самых холодных условиях Кореи, мы смогли эффективно выращивать рис, подходящий для Монголии. Обеспечивая возможность выращивания риса, мы можем развивать его с помощью кластерной системы», — подытожил он экспериментальную посадку.

«Создание озер, прудов и защищенных от ветра лесных полос, а также выращивание риса имеют важное значение для поддержания природного баланса в Монголии, которая отличается суровым и сухим климатом. Внедрение в сельское хозяйство сортов риса, пригодных для Монголии, позволит избавиться от импортной зависимости на 68 тыс. тонн риса, что составляет около $50 млн, создать от 5 до 8 тыс. новых рабочих мест и станет экономическим рычагом поддержки развития сельских районов. В конечном итоге у монголов появится возможность гарантированно применение свежего риса», — сказал Ганхуяг Жаргалсайхан.

Госсекретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа, ознакомившийся с этой деятельностью, сказал: «Исследования в области выращивания риса в Монголии начались более 40 лет назад. Министерство сельского хозяйства реализует программы по обеспечению продовольственной безопасности, такие как «Продовольственная революция» и «Кампания Целина IV», инициированные президентом Монголии. Проведение исследований, анализов и испытаний для замены импорта и развития сельского хозяйства в сотрудничестве с частным сектором и зарубежными партнерскими организациями, что является важным вкладом в обеспечение продовольственного снабжения и безопасности».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

