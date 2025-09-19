Монголы начали продвигать кибербаскетбол на национальном уровне

CentralAsia (MNG) -

Международная федерация баскетбола (ФИБА) развивает зарождающийся киберспорт в рамках проекта eFIBA и регулярно организует Чемпионаты мира.

Монгольская федерация баскетбола (МБФ) работает над формированием, участием в и развитием национальной команды для соревнований eFIBA в рамках партнерства с MEBA (Монгольской ассоциацией электронного баскетбола).

18 сентября МБФ и MEBA подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества.

eFIBA — это официальное соревнование по кибербаскетболу, организованное FIBA, в котором национальные баскетбольные федерации со всего мира соревнуются за престижный титул чемпиона мира. Турнир проводится в видеоигре NBA 2K, версия которой соответствует году проведения турнира. Каждый матч проходит в формате 5 на 5 в режиме PRO-AM, где игроки управляют своими персонализированными аватарами.

eFIBA предложила инновационный способ внести свой вклад в рост и популяризацию баскетбола во всем мире. Благодаря ей этот вид спорта стал более популярным во всем мире, а некоторые из самых известных киберспортсменов мира радуют болельщиков своим мастерством.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

