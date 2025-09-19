Z. Ринпоче, динозавр с куполообразной головой из Монголии — самый древний из когда-либо найденных

Художественная реконструкция пахицефалозавра Zavacephale rinpoche: Масая Хаттори

CentralAsia (MNG) -

Любой, кто когда-либо открывал книгу о динозаврах, наверняка знаком с пахицефалозаврами. Этих динозавров с куполообразными головами часто изображают воющими вершинами своих черепов, похожих на шары для боулинга, в хищников или соперников.

Окаменелость возрастом около 108 миллионов лет показывает, что это был ранний представитель пахицефалозавров, группы динозавров со странными выступами на черепах, которые, возможно, использовались в бою.

Найденный в Монголии динозавр с куполообразной головой имел на вершине черепа серьезное оружие — пасть, полную острых зубов, и гигантские, словно у героев мультфильмов, глазницы.

Новый вид, названный Zavacephale rinpoche, жил около 108 миллионов лет назад в раннем меловом периоде и относится к группе пахицефалозавров. Эти динозавры имели на голове куполообразные выступы из цельных костей, которые использовались либо для защиты, либо в социальных или брачных играх.

Окаменелость была обнаружена в 2019 году в пустыне Гоби в Монголии, известном как местонахождение окаменелостей динозавров. Монгольский палеонтолог Цогтбаатар Чинзориг из Университета штата Северная Каролина и соавтор новой статьи, обследуя склон холма, обнаружил верхнюю часть головы динозавра, торчащую из скалы.

Окаменелость была захоронена в породах, возраст которых составляет от 115 до 108 миллионов лет, в раннем меловом периоде, когда эта территория была покрыта пышной речной долиной. Уникальную находку учёные передали в Институт палеонтологии Монгольской академии наук, где также работает Цогтбаатар.

Откалывая камни от окружающей породы, исследователи быстро поняли, что новый образец представляет собой наиболее полную из когда-либо обнаруженных окаменелостей пахицефалозавра. Помимо округлого черепа, скелет содержит первое свидетельство наличия передней конечности пахицефалозавра и целого хвоста, покрытого окаменевшими сухожилиями. В нём даже сохранились гастролиты — желудочные камни, которые животное проглатывало для перемалывания растительной пищи в пищеварительном тракте.

Учёные назвали новый вид Zavacephale rinpoche. Название вида происходит от тибетского слова, означающего «драгоценный», и связано с тем, что череп напоминал округлый, отполированный драгоценный камень, когда его обнаружил Цогтбаатар.

Череп Завацефала Ринпоче: Музей естественных наук Северной Каролины

Палеонтологи, работающие в пустыне Гоби в Монголии, увидели окаменевший череп, торчащий из скалы, словно «драгоценный кабошон», говорит Линдси Занно из Музея естественных наук Северной Каролины.

Z. rinpoche предшествует любому другому виду пахицефалозавров примерно на 15 миллионов лет и является самым полным из когда-либо найденных экземпляров: с почти полным черепом и костями конечностей, а также значительными фрагментами позвонков и бёдер. Команда также обнаружила кости кистей рук и желудочные камни, которые, вероятно, использовались для перетирания пищи.

Ископаемый купол покрыт ямочками, которые могут указывать на наличие других, неизвестных особенностей на голове.

Учёные пришли к выводу, что завацефал представляет собой древнейшего из известных пахицефалозавров и, вероятно, возник на раннем этапе эволюции этой странной группы динозавров. «Это говорит нам о том, что куполообразная голова эволюционировала на ранних этапах эволюции пахицефалозавров и появилась задолго до того, как более крупные, кузены завацефала начали засорять позднейшую меловую палеонтологическую летопись своими черепными крышками», — говорит Стивен Брусатте, палеонтолог из Эдинбургского университета, не принимавший участия в новом исследовании.

Однако череп завацефала имел несколько примечательных особенностей. Он состоял в основном из одной черепной кости вместо двух, как у более поздних видов, и в значительной степени лишен узловатых рогов, украшавших других пахицефалозавров. Брусатте считает, что будущие находки ранних пахицефалозавров могут пролить свет на то, как с течением времени эволюционировал характерный головной убор этой группы.

Занно согласна. «Завацефал был лишь разогревом», — говорит она, — «а теперь мы можем увидеть продолжение шоу». «Черепа пахицефалозавров такие яркие, — говорит Занно. — У них не только купола, но и костные шипы и наросты по всему черепу, которые служат для демонстрации. Эти украшения, по сути, были аксессуарами для купола».

Чтобы определить возраст динозавра на момент смерти, команда сделала тонкий срез кости голени. Они описывают его как «подростка», который был около метра в длину и весил чуть меньше 6 килограммов. Хотя невозможно оценить его размер, если бы он достиг зрелости, другие пахицефалозавры достигали длины более 4 метров и веса 400 килограммов.

«В ткани сохранились два годичных кольца, что указывает на то, что животное продолжало активно расти на момент смерти», — говорит Занно. «Кости позвоночника также не срослись, что оставляет место для роста».

Компьютерная томография купола показывает, что его структура была полностью сформирована, что указывает на то, что даже у молодой особи эта особенность была полностью развита, что подчеркивает ее важность.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения