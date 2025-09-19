экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Продолжается строительство инфраструктуры в городе Хунну

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с Генеральным планом развития города Улан-Батора до 2040 года, планируется строительство города Хунну-Сити на площади 31 000 гектаров в сомоне Сэргэлэн аймака Төв. Это позволит снизить концентрацию населения в Улан-Баторе и способствовать сбалансированному региональному развитию.

Ожидается, что в городе будут проживать 150 000 жителей и будет создано 80 000 рабочих мест. Также в городе планируется разместить университеты, студенческий кампус, государственные учреждения, транспортно-логистические центры и свободную экономическую зону.

На сегодняшний день строительство инфраструктуры в городе Хунну выполнено следующим образом:

  • Электроснабжение: 86%;
  • Водоснабжение: 80%;
  • Защитные каналы от наводнений: 75%;
  • Телекоммуникационная сеть: 65%;
  • Канализация: 10%;
  • Теплоснабжение: 10%.
