Продолжается строительство инфраструктуры в городе Хунну

CentralAsia (MNG) - В соответствии с Генеральным планом развития города Улан-Батора до 2040 года, планируется строительство города Хунну-Сити на площади 31 000 гектаров в сомоне Сэргэлэн аймака Төв. Это позволит снизить концентрацию населения в Улан-Баторе и способствовать сбалансированному региональному развитию.

Ожидается, что в городе будут проживать 150 000 жителей и будет создано 80 000 рабочих мест. Также в городе планируется разместить университеты, студенческий кампус, государственные учреждения, транспортно-логистические центры и свободную экономическую зону.

На сегодняшний день строительство инфраструктуры в городе Хунну выполнено следующим образом:

Электроснабжение: 86%;

Водоснабжение: 80%;

Защитные каналы от наводнений: 75%;

Телекоммуникационная сеть: 65%;

Канализация: 10%;

Теплоснабжение: 10%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения