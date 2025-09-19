Продолжается строительство инфраструктуры в городе Хунну
CentralAsia (MNG) - В соответствии с Генеральным планом развития города Улан-Батора до 2040 года, планируется строительство города Хунну-Сити на площади 31 000 гектаров в сомоне Сэргэлэн аймака Төв. Это позволит снизить концентрацию населения в Улан-Баторе и способствовать сбалансированному региональному развитию.
Ожидается, что в городе будут проживать 150 000 жителей и будет создано 80 000 рабочих мест. Также в городе планируется разместить университеты, студенческий кампус, государственные учреждения, транспортно-логистические центры и свободную экономическую зону.
На сегодняшний день строительство инфраструктуры в городе Хунну выполнено следующим образом:
- Электроснабжение: 86%;
- Водоснабжение: 80%;
- Защитные каналы от наводнений: 75%;
- Телекоммуникационная сеть: 65%;
- Канализация: 10%;
- Теплоснабжение: 10%.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения