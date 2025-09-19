Бывшие спикеры парламента встретились в Консультативной палате Хуралдая

CentralAsia (MNG) - В ознаменование 35-й годовщины создания постоянного парламента Монголии бывшие председатели Великого Государственного Хурала (ВГХ) и руководители его Секретариата приняли участие в очередном заседании Совещательной палаты «Хуралдай», которое состоялось 15 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

В начале заседания нынешний спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ поздравил собравшихся с исторической годовщиной развития современной парламентской культуры, отметив, что первая сессия Государственного Бага Хурала (нижней палаты) 13 сентября 1990 года ознаменовала новую главу в историческом развитии государственности.

Председатель Амарбаясгалан подчеркнул, что Государственный Бага Хурал доказал историческими событиями, что многопартийное парламентское правление — это самый верный путь к будущему развитию монгольского народа. Он также отметил, что Государственный Бага Хурал и его Секретариат не только выполнили свою историческую роль в развитии верховенства права и укреплении парламентской культуры, но и продолжают уделять первоочередное внимание преемственности государственной политики и доступности институционального развития.

Председатель Амарбаясгалан подчеркнул, что с момента создания постоянного парламента последующие Великие государственные хуралы принимали приоритетные решения в соответствии с политикой и целями своего времени, и что девятый парламент выполняет свой благородный долг представительного органа народа, продолжая культурное наследие, традиции и ценный опыт, накопленный в ходе Государственного хурала. Председатель парламента также подчеркнул, что нынешний парламент, обладающий расширенными возможностями благодаря системным реформам, состоит из 126 членов, представляющих пять политических партий и коалиций, и работает над дальнейшим укреплением развития демократических институтов и принципов парламентаризма, сочетая традиции с инновациями.

На заседании Палаты Хуралдая состоялся открытый обмен мнениями по стратегическим целям, утвержденным Великим Государственным Хуралом, отдельным законопроектам, выносимым на обсуждение осенней очередной сессии, новому порядку обсуждения бюджета, а также комплексной реализации налоговых реформ.

В ходе встречи бывшие главы парламента высказали своё мнение о необходимости учитывать меняющиеся обстоятельства и возникающие требования в политике и решениях, внедрять научно-технические достижения в законотворческую деятельность, а также способствовать укреплению справедливости и этического лидерства в обществе. Участники встречи согласились с тем, что преемственность парламента, которую называют «малым народом», имеет большое значение, и выразили благодарность за открытые консультации, обмен опытом и извлеченными уроками для совершенствования законотворческой деятельности.

На встрече присутствовали следующие бывшие спикеры и депутаты:

Гончигдорж Раднаасумбэрэл (спикер Государственного Бага Хурала 1990–1992 гг., спикер Великого Государственного Хурала 1996–2000 гг.), Багабанди Нацаг (спикер Великого Государственного Хурала 1992–1996 гг.), Төмөр-Очир Санжбэгз (спикер Великого Государственного Хурала 2001–2004 гг.), Энхбаяр Намбар (спикер Великого Государственного Хурала 2004–2005 гг.), Нямдорж Цэнд (спикер Великого Государственного Хурала 2005–2007 гг.), Лундээжанцан Данзан (спикер Великого Государственного Хурала 2007–2008 гг.), Дэмбэрэл Дамдин (спикер Великого Государственного Хурала 2008–2012 гг.), Энхболд Зандаахуу (Спикер Великого Государственного Хурала 2012–2016 гг.), Энхболд Миегембо (Спикер Великого Государственного Хурала 2016–2019 гг.), Занданшатар Гомбожав (Спикер Великого Государственного Хурала 2019–2024 гг.), Последовательные генеральные секретари парламента.



