Бывшие спикеры парламента встретились в Консультативной палате Хуралдая

CentralAsia (MNG) - В ознаменование 35-й годовщины создания постоянного парламента Монголии бывшие председатели Великого Государственного Хурала (ВГХ) и руководители его Секретариата приняли участие в очередном заседании Совещательной палаты «Хуралдай», которое состоялось 15 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
В начале заседания нынешний спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ поздравил собравшихся с исторической годовщиной развития современной парламентской культуры, отметив, что первая сессия Государственного Бага Хурала (нижней палаты) 13 сентября 1990 года ознаменовала новую главу в историческом развитии государственности.
Председатель Амарбаясгалан подчеркнул, что Государственный Бага Хурал доказал историческими событиями, что многопартийное парламентское правление — это самый верный путь к будущему развитию монгольского народа. Он также отметил, что Государственный Бага Хурал и его Секретариат не только выполнили свою историческую роль в развитии верховенства права и укреплении парламентской культуры, но и продолжают уделять первоочередное внимание преемственности государственной политики и доступности институционального развития.
Председатель Амарбаясгалан подчеркнул, что с момента создания постоянного парламента последующие Великие государственные хуралы принимали приоритетные решения в соответствии с политикой и целями своего времени, и что девятый парламент выполняет свой благородный долг представительного органа народа, продолжая культурное наследие, традиции и ценный опыт, накопленный в ходе Государственного хурала. Председатель парламента также подчеркнул, что нынешний парламент, обладающий расширенными возможностями благодаря системным реформам, состоит из 126 членов, представляющих пять политических партий и коалиций, и работает над дальнейшим укреплением развития демократических институтов и принципов парламентаризма, сочетая традиции с инновациями.
На заседании Палаты Хуралдая состоялся открытый обмен мнениями по стратегическим целям, утвержденным Великим Государственным Хуралом, отдельным законопроектам, выносимым на обсуждение осенней очередной сессии, новому порядку обсуждения бюджета, а также комплексной реализации налоговых реформ.
В ходе встречи бывшие главы парламента высказали своё мнение о необходимости учитывать меняющиеся обстоятельства и возникающие требования в политике и решениях, внедрять научно-технические достижения в законотворческую деятельность, а также способствовать укреплению справедливости и этического лидерства в обществе. Участники встречи согласились с тем, что преемственность парламента, которую называют «малым народом», имеет большое значение, и выразили благодарность за открытые консультации, обмен опытом и извлеченными уроками для совершенствования законотворческой деятельности.
На встрече присутствовали следующие бывшие спикеры и депутаты:
-
- Гончигдорж Раднаасумбэрэл (спикер Государственного Бага Хурала 1990–1992 гг., спикер Великого Государственного Хурала 1996–2000 гг.),
- Багабанди Нацаг (спикер Великого Государственного Хурала 1992–1996 гг.),
- Төмөр-Очир Санжбэгз (спикер Великого Государственного Хурала 2001–2004 гг.),
- Энхбаяр Намбар (спикер Великого Государственного Хурала 2004–2005 гг.),
- Нямдорж Цэнд (спикер Великого Государственного Хурала 2005–2007 гг.),
- Лундээжанцан Данзан (спикер Великого Государственного Хурала 2007–2008 гг.),
- Дэмбэрэл Дамдин (спикер Великого Государственного Хурала 2008–2012 гг.),
- Энхболд Зандаахуу (Спикер Великого Государственного Хурала 2012–2016 гг.),
- Энхболд Миегембо (Спикер Великого Государственного Хурала 2016–2019 гг.),
- Занданшатар Гомбожав (Спикер Великого Государственного Хурала 2019–2024 гг.),
- Последовательные генеральные секретари парламента.