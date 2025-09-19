Потребительские цены в Монголии выросли на 8.8% в августе

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления, потребительские цены на товары и услуги в Монголии в августе 2025 года выросли на 8.8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные показывают, что в целом по стране цены на товары в августе выросли на 6.8%, на услуги – на 14.9%, на продукты питания – на 9.8%, а на непродовольственные товары – на 8.4% в годовом исчислении.

В Улан-Баторе рост цен в августе 2025 года был самым высоким: цены на товары выросли на 7.2%, на услуги – на 16.1%, на продукты питания – на 11%, а на непродовольственные товары – на 9.4%.

