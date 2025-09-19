Трамп заявил, что Путин «очень подвел его» в вопросе Украины

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что российский лидер Владимир Путин «очень подвел» его в вопросе урегулирования на Украине. Американский лидер признал, что рассчитывал совсем на другой исход. А именно, надеялся, что решить вопрос с Россией и Украиной будет легко, с учетом характера его отношений с российским коллегой. Об этом пишет «Коммерсант».



Дональд Трамп подчеркнул, что, несмотря на разочарование, он уверен в будущем успехе и завершении конфликта на Украине. «Происходят вещи, диаметрально противоположные тому, что вы ожидали. Вы думали, что вам будет легко или трудно, а оказывается все наоборот»,— отметил он, добавив, что надеется на хорошие новости.

Кир Стармер поддержал позицию Дональда Трампа, призвав усилить давление на Путина. «Только тогда, когда президент оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию»,— сказал премьер-министр, подчеркнув необходимость увеличения давления на Россию.