Глобальные выездные презентации придали импульс 138-й Кантонской ярмарке

CentralAsia (MNG) - Глобальная рекламная кампания 138-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров («Кантонская ярмарка») успешно завершилась серией выездных презентаций, проведенных с июля по сентябрь в 10 странах, включая Японию, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Таиланд, Бангладеш, Австралию, Малайзию, Турцию и Великобританию. Эти мероприятия подчеркнули неизменную приверженность ярмарки развитию международного торгового сотрудничества и получили признание местных деловых кругов. Об этом сообщает Canton Fair.

На выездных презентациях в Турции и Великобритании Чжан Сыхун, заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли (CFTC), подчеркнул основополагающий принцип ярмарки — «Кантонская ярмарка, глобальный рынок». Чжан призвал покупателей использовать цифровые инструменты Кантонской ярмарки, включая её официальное приложение, для планирования маршрутов посещения и более эффективного взаимодействия с обширными цепочками поставок Китая.

Выступая в Австралии и Малайзии, заместитель генерального директора CFTC Су Бин подчеркнул взаимодополняемость экономик Китая и Австралии и глубокое партнёрство между Китаем и Малайзией. Су призвал покупателей в полной мере использовать Кантонскую ярмарку как площадку для реализации новых деловых возможностей в период активного развития двусторонней торговли.

Тем временем, выступая на мероприятиях в Японии и Монголии, заместитель генерального директора CFTC Ма Фэнминь подчеркнул многолетний вклад японских покупателей в ярмарку и растущее участие монгольских компаний. Ма отметил, что предстоящее издание будет включать в себя более качественных экспонентов, разнообразные вспомогательные мероприятия и более удобные услуги для иностранных покупателей.

В Казахстане и Узбекистане Лю Сяоминь, директор выставки CFTC Group, подчеркнул роль ярмарки как надёжного центра поставок качественной продукции. Лю отметил статус Китая как ведущего торгового партнёра Казахстана и высокий спрос в Узбекистане как свидетельство регионального влияния ярмарки. В Таиланде и Бангладеш Сюй Цзяньшэн, директор по операциям CFTC Group, подчеркнул, что ярмарка отвечает местным потребностям и служит связующим звеном для расширения сотрудничества в области текстиля, машиностроения и бытовой техники.

Помимо рекламных мероприятий, CFTC провела углубленное исследование рынка, посетив ведущие ритейлеры, такие как Don Quijote в Японии, Coles в Австралии, Lotus's в Малайзии и Currys в Великобритании. В Казахстане CFTC подписала соглашение о глобальном партнерстве с Алматинским филиалом Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Открывающаяся 15 октября в Гуанчжоу 138-я Кантонская ярмарка обещает более изысканную структуру выставки, более качественную продукцию, более разнообразные мероприятия и продуманное обслуживание.

