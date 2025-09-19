Путин предложил подумать над отменой патентной системы для мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно подумать над отменой патентной системы для трудовых мигрантов в России. Об этом он сказал в рамках встречи с лидерами фракций в Государственной думе.

«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю», — сказал Путин.

Российский лидер также сказал, что сфера миграции является чувствительной для россиян. «Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно», — сказал он.

В России для трудовых мигрантов из стран с безвизовым режимом действует система патентов. Это разрешение на работу, которое нужно оформить в течение 30 дней после въезда. Для получения патента иностранцу необходимо зарегистрироваться по месту пребывания, пройти медкомиссию, подтвердить знание русского языка, истории и законодательства, подать пакет документов в МВД и оплатить госпошлину.

Ключевое условие действия патента — ежемесячная уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ, его размер зависит от региона. В Москве с 1 января 2025 года фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за трудовой патент составляет 8900 руб. в месяц. Патент оформляется на срок от одного месяца до года и действует только в конкретном регионе и сфере деятельности, указанных в документе.

Среди уже принятых мер ужесточения режима пребывания мигрантов в России — расширение перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. В 2024-м президент поручил использовать современные базы биометрических данных в отношении иностранных граждан. В этом году были приняты законы об обязательном тестировании детей мигрантов в школах и регистрации иностранцев в приложении, передающем данные о местоположении.