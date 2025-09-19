экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента России
Предыстория: Дмитрий Козак покидает пост замглавы администрации президента России, - «Интерфакс»

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, указ опубликован на сайте правовых актов. Ранее в Кремле подтвердили отставку Козака, он написал заявление по собственному желанию 17 сентября.

Как пишет РБК, Козак — один из давних соратников Путина. После его назначения премьер-министром в 1999 году он стал первым заместителем руководителя аппарата правительства.

До этого Козак руководил юридическим управлением Ленсовета, возглавлял юридический комитет мэрии Петербурга, в 1998 году непродолжительное время занимал должность вице-губернатора города.

После того, как Путин стал президентом России, Козак работал на позициях полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В администрацию президента он вернулся в 2020 году на позицию заместителя ее руководителя Антона Вайно.

Козак, в частности, отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, включая Украину, а также представлял Россию на переговорах об урегулировании конфликта в Украине в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина). В августе часть его полномочий была передана первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко.

