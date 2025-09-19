экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР провела испытания новых стратегических и тактических беспилотников

CentralAsia (CA) -  В Северной Корее прошли испытания беспилотников, разработанных в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Глава государства «ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов». Испытания подтвердили эффективность тактических ударных беспилотников серии «Кымсон».

«Как уже подчеркнул, в современной войне еще более расширяется сфера использования беспилотных вооружений, которые становятся ведущим средством военной деятельности. Такая действительность выдвигает на первый план необходимость резкого развития ключевой технологии этой сферы — искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений и их способности к ведению операций»,— приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына.

 

