ВОЗ: 31 человек умер в Конго от лихорадки Эбола

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в четверг, что 31 из 48 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола привели к смерти на юге Демократической Республики Конго, где власти борются с новой вспышкой смертельного вируса.

По последним данным, число жертв с прошлой недели увеличилось почти вдвое - с 16 человек. ВОЗ сообщает, что болезнь быстро распространяется, на данный момент выявлено более 900 контактов, сообщает. В воскресенье в пострадавшем регионе началась вакцинация.

«Более 500 медицинских работников и лиц, контактирующих с больными, получили прививки, что обеспечивает им надежную защиту», - сказал сотрудник африканской программы ВОЗ, доктор Патрик Отим.

5 сентября конголезские власти объявили о новой вспышке лихорадки Эбола в населённом пункте Булапе в Касаи, юго-центральном регионе страны, расположенном рядом с Анголой.

На прошлой неделе Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa Centers for Disease Control and Prevention, CDC) сообщил, что болезнь распространилась из двух районов в четыре.

Дополнительная партия препаратов для прививок, одобренная Международной координационной группой по предоставлению вакцин, начнёт поступать с пятницы по воскресенье, сообщила Шейла Нсасиирве, ответственная за иммунизацию ВОЗ в Африке.

«Прививки проводятся не так быстро, как нам хотелось бы, из-за проблем с доступностью, которые привели к задержкам в транспортировке вакцин», - сказала она.

Представители ВОЗ заявили, что перевозили вакцины небольшими партиями из-за отсутствия складской инфраструктуры в Булапе.

Вирус Эбола — это инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1976 году. Он передаётся через контакт с кровью и жидкостями больного человека или животного и вызывает тяжёлую лихорадку с симптомами вроде высокой температуры, рвоты, диареи и кровотечений. Болезнь отличается высоким уровнем смертности, однако существует вакцина Ervebo, которая помогает защититься от заирского штамма вируса. Основные меры борьбы включают раннее выявление случаев и строгий контроль за распространением инфекции.

Последняя вспышка Эболы в ДР Конго была зафиксирована в апреле 2022 года в Экваториальной провинции и была ликвидирована менее чем за три месяца. В провинции Касаи случаи заболевания регистрировались ранее — в 2007 и 2008 годах. Всего в стране с 1976 года произошло 15 вспышек вируса.