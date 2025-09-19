экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,8

CentralAsia (CA) -  У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 7,8.

Очаг землетрясения находился примерно в ста километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине около 10 километров.

Геофизическая служба РАН оценила магнитуду землетрясения в 7,4. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что, по уточненным данным, она составила 7,2.

На Камчатке и в США была объявлена угроза цунами. О пострадавших и разрушениях власти не сообщали.

Власти Камчатского края сообщили около 04:30 мск, что угроза цунами отменена.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало сильнейшим в мире за последние 14 лет и сильнейшим в регионе с 1952 года. По всему тихоокеанскому региону была объявлена угроза цунами, однако волны оказались умеренными. В результате подземных толчков никто не погиб, некоторые здания на Камчатке получили повреждения.

После 30 июля в регионе произошли еще несколько землетрясений меньшей силы. Крупнейшим из них стало землетрясение 13 сентября, его магнитуда оценивалась в 7,7.

