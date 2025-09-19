Бывший премьер Непала обвинил заговорщиков в гибели людей во время протестов

Шарма Оли

CentralAsia (CA) - За насилием на протестах в Катманду могут стоять заговорщики, заявил бывший премьер-министр Непала Шарла Оли. Он обвинил их в смерти молодежи во время беспорядков.

«Во время протеста поколения Z, который, как заявляли организаторы, должен был пройти мирно, произошло проникновение. Заговорщики, проникшие на протесты, спровоцировали насилие, и мы потеряли жизни наших молодых людей»,— приводит слова Оли Nepal News. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Шарма Оли отметил, что полиция не должна была стрелять по протестующим. Они открыли стрельбу по участникам из «автоматического оружия», которого, по словам бывшего премьера, у непальской полиции нет. Этот инцидент, убежден экс-премьер, «необходимо расследовать».

Беспорядки в Непале начались 8 сентября. Поводом стала блокировка соцсетей в стране, но в качестве изначальных причин протестов их участники называли коррупцию во власти. На следующий день запрет соцсетей отменили, но волнения не прекратились. Шарма Оли покинул пост премьер-министра. Временное правительство возглавила бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки.