В горных районах юго-востока Казахстана ожидается дождь со снегом

CentralAsia (KZ) -  С 20 по 22 сентября погоду большей части Казахстана будут определять атмосферные фронты, с которыми в отдельных регионах пройдут дожди, грозы, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает «Казгидромет».

В горных районах юго-востока Казахстана 20 сентября ночью ожидается дождь со снегом, а ночью и утром по стране прогнозируются туманы.

Резких изменений в температурном фоне не ожидаются, но в северной половине республики ночью возможны заморозки до 1-3 градусов.

