Макрон представит «научные доказательства» того, что его жена — женщина

Эммануэль Макрон, Брижит Макрон

CentralAsia (CA) - Первая чета Франции представит в американском суде «фотографические и научные доказательства» того, что Брижит Макрон — женщина. Об этом сообщил адвокат Макронов, выступая в эфире «Би-би-си».

Доказательства будут представлены в ходе судебного разбирательства по иску о диффамации, который подали Макроны к американской правой инфлюэнсерше Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

«Будут показания экспертов, научные по своей природе»,— заявил адвокат Том Клэр. По его словам, его клиенты намерены доказать «в целом и конкретно», что обвинения Оуэнс лживы.

Первая леди Франции и ее муж тяжело переживают обвинения и вмешательство в личную жизнь, утверждает Клэр. Тем не менее «(Брижит Макрон) на сто процентов готова пойти на то, чтобы раз и навсегда разъяснить ситуацию». Адвокат также ответил положительно на вопрос о том, готова ли Брижит Макрон представить фотографии, сделанные во время беременности и кормления грудью.

Утверждения, что Брижит Макрон родилась мальчиком, циркулируют уже несколько лет. В 2021 году их активно распространяли французские правые блогерши Амандин Рой и Наташа Рей. Макроны выиграли дело о диффамации против них, однако в прошлом году это решение было отменено на основании права о свободе слова, а не на основании того, что заявления блогерш — истина. Иск к Оуэнс в США, которая повторяла эти утверждения, был подан в июле.