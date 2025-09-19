Трамп: США хотят вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добиваются возвращения контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, передает The Guardian.

На совместной пресс-конференции с Киром Стармером в Чекерсе в четверг, завершая свой визит в Великобританию, президент США заявил: «Одна из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали её им просто так. Кстати, мы пытаемся её вернуть».

«Мы пытаемся вернуть её, потому что им от нас что-то нужно. Мы хотим вернуть эту базу. Но одна из причин, по которой мы хотим эту базу, заключается в том, что, как вы знаете, она находится в часе езды от места, где Китай производит своё ядерное оружие», - сказал он.

Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, заявив, что в результате американское оружие и другие военные активы, включая базы, остались в руках «Талибана».

Однако Кабул заявил, что не готов к подобной сделке.

«Афганистан и Соединенные Штаты должны взаимодействовать друг с другом... без сохранения военного присутствия Соединенных Штатов в какой-либо части Афганистана», — заявил Закир Джалал, представитель МИД Афганистана, в своем посте на сайте X.

Он добавил, что две страны могут установить экономические и политические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов.

Аэродром был построен в 1950-е годы. В период советской кампании 1979–1989 годов он стал одним из ключевых пунктов размещения войск, с 2001 года Баграм перешел под контроль США. Американские войска покинули Баграм при выводе своей армии из Афганистана в 2021 году.