Токаев примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк.
Как сообщила пресс-служба президента, он примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
Также планируется его участие в круглом столе с «капитанами бизнеса США» и встречи с руководителями ведущих мировых компаний.
