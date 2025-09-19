экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк.

Как сообщила пресс-служба президента, он примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.

Также планируется его участие в круглом столе с «капитанами бизнеса США» и встречи с руководителями ведущих мировых компаний.

