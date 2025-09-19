В казахстанском городе Алатау ввели режим ЧС из-за горящего мусорного полигона

CentralAsia (KZ) - В Алатау — городе в Алматинской области Казахстана — объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба. Такое решение приняли из-за крупного пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов, сообщает Vласть.kz со ссылкой на городской акимат (администрацию).

«Поскольку пожар охватил значительную территорию, введение режима ЧС позволяет оперативно задействовать все необходимые силы и средства. Принятые меры направлены на ускорение работ по ликвидации последствий. Ситуация находится под постоянным контролем. Угрозы жизни жителей нет», — заявили в акимате.

В нем также отметили, что для установления причин возгорания будет проведена специальная проверка.

Пожар на полигоне ТБО в Алматинской области на 35-м километре автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск» начался еще в понедельник, 15 сентября. Его не могут потушить до сих пор.

Как передает «КазИнформ», полигон принадлежит ТОО «ADC TAZA ALEM». Из его общей площади в 35 гектаров огнем сейчас охвачено около 10-ти.

В связи с пожаром областной Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендовал местным жителям закрывать окна и двери, по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, при недомогании обращаться к врачу. При этом, как сообщают местные СМИ, от едкого дыма страдают не только жители близлежащих поселков, но и Алматы.

Алатау — новый город на карте Казахстана. Указ о его создании президент Касым-Жомарт Токаев подписал в январе прошлого года. По замыслу казахстанских властей, Алатау должен стать международным бизнес-хабом.

