В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры

CentralAsia (CA) -  Археологи обнаружили следы древнего затонувшего порта в Египте. Эта находка может помочь в поисках гробницы царицы Клеопатры, сообщило Министерство туризма и археологических работ Египта в Facebook.

Доминиканская археологическая миссия нашла каменные и металлические якоря, множество древних амфор и остатки внутреннего порта. Кроме того, исследователи обнаружили тоннель, который соединял храм Тапосирис Магна с морем.

Как заявила доктор Кэтлин Мартинес, возглавлявшая миссию, эта находка свидетельствует о том, что храм мог быть выбран для погребения Клеопатры вместе с ее возлюбленным Марком Антонием. Ее слова передает телеканал National Geographic.

Царица Древнего Египта взошла на трон в 51 году до н.э. в 18 лет. Власть ей предстояло разделить с младшим братом Птолемеем XIII, за которого ее выдали замуж. Однако правитель был еще юн для супружеских отношений, так что его советники решили захватить власть от имени молодого фараона, и Клеопатра оказалась в изгнании.

Позже в конфликт втянули Юлия Цезаря, которого Клеопатре удалось переманить на свою сторону. После его смерти одна из ключевых ролей в судьбе царицы Древнего Египта досталась Марку Антонию.

После захвата Египта римлянами Клеопатра покончила с собой и была похоронена рядом с Марком Антонием, который также убил себя. Место их захоронения не найдено.

