Гонконгские ученые: Быстрая ходьба снижает риск развития рака

CentralAsia (CA) - Исследовательская группа с кафедры фармакологии и фармации Медицинского факультета Гонконгского университета (HKUMed) провела исследование, в ходе которого была обнаружена связь между скоростью ходьбы и риском развития рака.

Исследователи обнаружили, что люди, которые ходили быстрее, имели значительно более низкий общий риск развития рака, особенно рака легких. Эта связь сохранялась независимо от того, измерялась ли скорость ходьбы самостоятельно или объективно.

В ходе масштабного исследования были проанализированы данные более 430 000 участников проекта UK Biobank, а полученные результаты были подтверждены в исследовании, проведенном в Гонконге. Полученные результаты свидетельствуют о том, что "качество" ходьбы - в частности, скорость - может иметь большее защитное значение, чем "количество" ходьбы.

Скорость ходьбы может быть простым индикатором риска развития рака, что поможет разработать индивидуальные стратегии профилактики рака. Исследование было опубликовано в журнале Wasting and Osteoporosis.

Рак остается одной из ведущих причин смерти во всем мире, ежегодно диагностируется около 20 миллионов новых случаев. Современные рекомендации Американского онкологического общества рекомендуют регулярную физическую активность и упражнения на укрепление мышц для профилактики рака, а ходьба, как наиболее распространенный и легкодоступный вид физической активности, стала одним из ключевых направлений в деле укрепления здоровья.

Предыдущие исследования в основном были посвящены изучению взаимосвязи между продолжительностью и частотой ходьбы и заболеваемостью и смертностью от рака. Однако скорость ходьбы, которая часто рассматривается как жизненно важный показатель общего состояния здоровья, не получила должного внимания в исследованиях рака.

По словам профессора Чжун Цзин Люна, доцента кафедры фармакологии и фармакологии Медицинского университета Гонконга, скорость ходьбы является быстрым и надежным показателем физической функции и связана с возрастными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и деменция, а также со смертностью.

Последние исследования показывают, что скелетные мышцы играют роль в регулировании воспалительных и метаболических процессов, что может помочь объяснить биологическую связь между скоростью ходьбы и риском развития рака.

Исследователи из Медицинского университета Гонконга изучали связь между скоростью ходьбы и риском развития рака, используя два разных подхода: участники из Великобритании сообщали о своей скорости ходьбы, а участники из Гонконга проходили тест.

Результаты показали, что у участников из Великобритании риск развития рака был на 13% ниже, а у участников из Гонконга - на 45%. Наибольшее снижение было отмечено при раке легких, где риск был снижен на 53 процента, что говорит о том, что быстрая ходьба может помочь защитить дыхательную систему и снизить риск развития рака.

Дальнейший анализ показал, что примерно четверть этого защитного эффекта была обусловлена снижением уровня маркеров воспаления (таких как С-реактивный белок и количество лейкоцитов) и улучшением показателей липидного обмена (включая общий холестерин и холестерин липопротеинов низкой плотности) у участников, занимавшихся бодрой ходьбой, - факторов, способствующих снижению риска развития рака.

Эти выводы открывают новые возможности для дальнейших исследований, в том числе для изучения того, может ли быстрая ходьба помочь онкологическим больным более эффективно восстанавливаться и снизить риск развития рака.